Morgan Poaty entretient l’espoir de maintien à Seraing

Affronter Zulte Waregem à domicile, c’est un match à ne pas perdre, et donc à aborder avec panache et détermination. Autant être clair directement, il n’a jamais été question d’une grosse étreinte sur la formation dirigée par Mbaye Leye. « C’est difficile d’être solide en toutes circonstances », se défend Gérald Kilota, pourtant bien conscient que rien ne tournait correctement en début de rencontre. Un attentisme qui aurait pu faire penser que la phalange locale vivotait au coeur du classement, bien à l’abri de la descente. C’est évidemment tout le contraire, au même titre que l’opposition, bien plus consistante dans les mouvements entrepris. Une formation récompensée en fin de première période sur une phase qui risque de faire longtemps débat. Alors que Christian Brüls décoche une frappe dans son style, c’est-à-dire sans avoir l’air d’y toucher, la balle s’écrase sur le menton de Christophe Lepoint avant d’atterrir sur sa main.