Le Standard met fin à la série d’invincibilité de l’Union

L’Union n’alignera donc pas un 18e match d’affilée sans défaite en championnat. Invaincus face à un club belge depuis le 11 septembre et une défaite contre Genk, les Saint-Gillois ont mordu la poussière samedi soir dans un stade Marien sold out pour l’occasion. La «faute» à une équipe du Standard très bien organisée et qui a parfaitement profité de ses occasions pour crucifier les Unionistes à quatre reprises.