8 pour Donnum, 7 pour Balikwisha et Bokadi…: les bulletins du Standard à l’Union Saint-Gilloise

6,5 Bodart : battu par Vertessen en face-à-face (22e), il se couche bien sur une nouvelle frappe de ce dernier juste avant la pause. Juste après, également, sur un tir dans un angle fermé de la part du même Vertessen. Toujours attentif sur un centre dévié par Bokadi (54e) qui partait sous sa barre.

6 Dussenne : sa sortie de balle manquée aurait pu sourire à Boniface (9e), sa faute sur Puertas, à la limite du rectangle, aurait elle aussi pu faire mal au Standard. Il s’est rapidement repris pour fermer les brèches.

7 Bokadi : plus souvent gêné par Vertessen que Boniface, il est surpris dans la profondeur par l’ex-joueur du PSV (22e). Pour le reste, il a fait preuve d’une grande discipline.

6,5 Laifis : comme Bokadi, il a joué simple et empêché Puertas de s’infiltrer sur son côté gauche. Un match très propre du Chypriote.

6,5 Fossey : à la rescousse de sa défense centrale sur une incursion de Boniface dans le rectangle (9e), il n’a pas hésité à jouer haut, comme demandé par Deila. Il trouve la tête de Zinckernagel qui, lui, trouve le poteau droit de Moris. Trop loin d’Adingra, par contre, sur le 2-2 de Boniface.

6,5 Alzate : un match dans la lignée des précédents matches pour le Colombien, au milieu et désormais face au but : trouvé par Donnum, il a surpris trois défenseurs de l’Union et le Moris sur une frappe du gauche puissante (25e). Un peu plus maladroit en seconde période malheureusement pour lui.

6 Cimirot : une passe manquée en tout début de match avant de disparaître, dans le bon sens du terme puisqu’il a assuré son rôle, lui qui était de retour au milieu.

8 Donnum : il tente une passe suicidaire dans l’axe que Lapoussin intercepte avant de servir Vertesse sur l’égalisation unioniste. Par contre, il trouve Alzate dans un mouchoir de poche juste avant le but du Colombien. Très entreprenant, mais un peu de déchet par moments. Son but, plein d’opportunisme, scelle définitivement le sort du match.

7 Balikwisha : moins de génie dans son jeu, mais des gestes simples et, surtout, une récupération décisive sur l’ouverture du score liégeoise. Tout près de marquer sur un centre de Donnum, mais Moris a repoussé sa déviation dans le petit rectangle (58e). Son une-deux avec Ohio et son sang-froid devant Moris lui offre le but de la victoire.

7 Zinckernagel : très actif en première période et récompensé à la 20e minute : servi par Balikwisha, il garde son sang-froid pour dribbler et tromper Moris. Moins chanceux juste avant la pause, sa tête trouvant le poteau du gardien luxembourgeois. En seconde mi-temps, il a continué à enflammer les flancs malgré la fatigue. Une énorme débauche d’énergie de la part du Danois.

5 Melegoni : une prestation difficile à juger, car le placer seul en pointe dans un match où le Standard misait surtout sur sa solidité défensive n’était pas un cadeau. Le peu de ballons touchés dans la surface a prouvé qu’il n’était pas un attaquant de formation.