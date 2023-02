Unai Emery recadre Emiliano Martinez après la défaite d’Aston Villa contre Arsenal: «Je n’aime vraiment pas ça»

Ce samedi après-midi, Arsenal est parvenu à s’imposer en déplacement à Aston Villa, 2-4, samedi après-midi à l’occasion du match d’ouverture de la 24e journée du championnat d’Angleterre. Dans le temps addititionnel, c’est Emiliano Martinez qui a concédé un but après une frappe lointaine de Jorginho : la balle a rebondi sur la tête du portier argentin. Quelques minutes plus tard, voulant se racheter, le portier de Villa est monté sur l’ultime corner de la rencontre, mais Martinelli en a profité pour marquer un dernier but en contre dans le but vide (2-4, 90e+8).

Un but concédé qui a beaucoup fait parler du côté d’Aston Villa. Unai Emery, coach de Villa, a évoqué la montée de Martinez sur corner : « "Il a décidé de faire ça et parfois, il est bon qu'un joueur prenne une décision de lui-même. »