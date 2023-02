Le vibrant hommage de Romelu Lukaku à son ancien coéquipier Christian Atsu: «Je t’aimerai toujours» (photo)

Romelu Lukaku a retrouvé le chemin des filets ce samedi soir contre l’Udinese, en Serie A. Le Diable rouge s’est repris à deux fois pour ouvrir la marque sur penalty. Après ce but, Lukaku a levé les yeux vers le ciel, en ayant une pensée pour Christian Atsu, son ancien coéquipier, dont le corps sans vie, a été retrouvé ce samedi sous les décombres en Turquie.

Sur Instagram, il a posté plusieurs photos de lui et de son ancien coéquipier. En description, l’attaquant belge a ainsi écrit : « Repose en paix mon frère. C’est très difficile à accepter. C’était génial de s’entraîner avec toi. Tu étais humble et tu aimais Dieu. La façon dont tu travaillais pendant l’entraînement, l’amour que tu avais pour ta famille et tes enfants. Que Dieu donne toute la force à tes enfants et à ta famille… Je t’aimerai toujours. »