UAE Tour: Remco Evenepoel grandissime favori en l’absence de Tadej Pogacar

L’absence inattendue de Tadej Pogacar prive Remco Evenepoel d’un duel royal à partir de lundi sur l’UAE Tour aux Emirats où le Belge vise à monter en puissance dans l’optique du Giro, son grand objectif de la saison.

L’affiche était prête et elle était sublime. Pogacar contre Evenepoel, soit les deux coureurs à avoir le plus gagné en 2022, deux extraterrestres qui savent dynamiter la course comme personne et qui étaient censés croiser le fer pour la première fois depuis les Championnats du monde en septembre dernier en Australie.

Las, le Slovène, double vainqueur sortant, a décidé de zapper l’épreuve qui est pourtant la course la plus prestigieuse du Golfe et la plus importante de l’année pour le sponsor de son équipe UAE.

« C’est clair qu’en termes d’objectifs, cette course arrive tout en haut pour nous, avec le Tour de France. Mais Tadej est un coureur qui aime expérimenter de nouvelles choses », souligne le directeur sportif de l’équipe UAE, Joxean Matxin Fernandez.

Pogacar terrorise donc la concurrence en Andalousie où, pour sa rentrée, il a remporté cette semaine ses quatre premières courses de l’année (la semi-classique Jaen Paraiso Interior au terme d’un raid solitaire de plus de 40 km lundi puis trois étapes du Tour d’Andalousie).

Remco Evenepoel (Quick-Step) a, lui, fait son retour fin janvier en Argentine avec une septième place au Tour de San Juan, la première des trois courses d’une semaine qui doivent le préparer pour le Tour d’Italie en mai.

Duel à distance

Le champion du monde, qui disputera aussi le Tour de Catalogne en mars, a allégé son programme de courses au maximum pour faire des stages en altitude. Au final, le Flamand, qui fait l’impasse cette année encore sur le Tour de France, risque de ne croiser Pogacar en course que deux fois cette année, à Liège-Bastogne-Liège le 23 avril et aux Championnats du monde en août à Glasgow.

En 2022 déjà, ils n’avaient couru ensemble que sur quatre épreuves. Pour l’instant, la rivalité entre les deux champions de 24 et 23 ans se résume essentiellement à un duel à distance.

Aux Emirats, le Team UAE misera, en l’absence de Pogacar, sur le Britannique Adam Yates qui avait remporté l’épreuve en 2020. Il sera secondé par deux autres solides grimpeurs, Jay Vine et Brandon McNulty.

Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Pello Bilbao (Bahrain) et Emanuel Buchmann (Bora) font partie des autres prétendants pour le classement général qui devrait se décider lors des deux arrivées au sommet, à Jebel Jais mercredi (20 km à 5 %) et Jebel Hafeet dimanche (10km à 8 %).

Pour le reste, l’UAE Tour est d’abord le royaume des sprinteurs, avec pas moins de quatre des sept étapes promises aux « grosses cuisses ». Mark Cavendish (Astana), Tim Merlier (Quick-Step) et Dylan Groenewegen (Jayco) ont notamment fait le déplacement pour scorer.