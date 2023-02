4,5 pour Moris, 6 pour Vertessen: les bulletins de l’Union Saint-Gilloise après la défaite contre le Standard de Liège

4,5 Moris : il réalise une toute grosse intervention à la 58e sur une reprise à bout portant de Balikwisha. Mais il s’agira de son seul miracle de la rencontre. Sur le 4e but, sa communication avec Machida laisse à désirer.

4 Kandouss : trop laxiste sur le 2e but du Standard. Il est aussi en retard sur Zinckernagel juste avant la mi-temps lorsque le Danois place sa tête sur le poteau de Moris. Il fait les frais du remaniement tactique en étant remplacé à la mi-temps.

4 Burgess : trop laxiste sur le 2e but liégeois, il est aussi un peu loin de Balikwisha sur le 3e. L’Anglais aurait naturellement espéré faire nettement mieux, lui qui a été décoré en début de match pour avoir récemment disputé son centième match avec l’Union.

4 Machida : déjà passif sur le 3e but, il ne sent pas non plus Dönnum dans son dos sur le 4e. On a déjà connu le Japonais dans de biens meilleurs jours.