Bonne nouvelle pour le Bayern Munich: Sadio Mané a fait son retour à l’entraînement collectif (vidéo)

L’international sénégalais Sadio Mané a effectué dimanche matin son retour à l’entraînement collectif avec le Bayern Munich, à une semaine du choc de Bundesliga contre l’Union Berlin et à deux semaines et demie du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

« Cette sensation est juste fantastique », a lâché Sadio Mané, pantacourt bleu remonté au-dessus des mollets et t-shirt rouge, avant d’enfiler son haut de survêtement, au moment de fouler le terrain d’entraînement de la Säbener Strasse.

Le champion d’Afrique 2022 s’est entraîné avec l’ensemble du groupe munichois pour la première fois depuis sa blessure début novembre à l’Allianz Arena contre le Werder Brême.

Touché au péroné face au Werder, Mané a été opéré dans la foulée et a été privé de la Coupe du monde avec le Sénégal. Il avait repris la course le 24 janvier, puis avait retouché le ballon une semaine plus tard.