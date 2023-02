Anthony Moris après le revers de l’Union contre le Standard de Liège: «Une petite claque ne peut pas faire de tort pour la suite»

Très exactement 160 jours, soit plus de 5 mois : c’est le laps de temps depuis lequel l’Union n’avait plus mordu la poussière en championnat. Une défaite qui vient mettre un terme à une série de 17 rencontres de rang sans défaite en D1A. Et qui ne souffre d’aucune contestation, tant les Saint-Gillois étaient, pour la plupart, en dessous de leur niveau habituel ce samedi soir. Ce que confirme leur gardien.

Anthony Moris, l’Union n’y était pas. Ou en tout cas, nettement moins que les semaines précédentes…

Mais il faut dire aussi que c’était le match parfait pour le Standard. Je connais la maison pour avoir joué là-bas. Ils sortaient d’une mauvaise série tandis que nous, de notre côté, on n’était peut-être pas prêt, pas préparé à ce que notre adversaire joue comme cela. Et il faut reconnaître son mérite.