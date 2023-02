L’audio immersif 3D veut imposer son tempo

C’était un air déjà bien connu dans l’industrie du ciné. Désormais, il s’attaque au streaming musical. Apple Music, Tidal et Amazon Music se sont lancés à corps perdu dans la technologie. Une manière pour ces plateformes de proposer des contenus toujours plus « premium » à leurs abonnés. Un tel engouement pousse donc l’industrie musicale à sauter le pas et à repenser son mode de production. Peu à peu, le « son immersif en trois dimensions » s’impose comme la nouvelle norme. Et c’est vrai qu’il a des arguments à faire valoir.