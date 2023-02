Padel: le plus grand club de Bruxelles bientôt ouvert (photos)

Trouver un terrain libre pour jouer au padel à Bruxelles n’est guère évident, tant l’offre peine à se développer en zone urbaine. L’arrivée d’un nouveau club de 8 terrains dans un entrepôt classé de 1904 sur le site de Tour et Taxis ne pourra que ravir les pratiquants. Ce nouveau lieu, qui sera le plus grand club de padel indoor de la capitale, ouvrira au public à partir du 31 mars prochain. Le responsable du club n’est autre que Vincent Laureyssens, aussi président du comité d’organisation du Brussels Padel Open, l’étape belge du World Padel Tour qui aura lieu fin avril au sein de la Gare maritime. Il entend profiter pleinement de l’espace intérieur et de sa terrasse pour accueillir des événements et faire vivre le club.

Notons que le « Tour&Taxis Padel Club » sera le théâtre des (pré)qualifications du tournoi bruxellois, qui s’étaient déroulées l’an dernier dans le club de Yannick Carrasco, à quelques kilomètres de Bruxelles (près du viaduc de Vilvorde). Ainsi, près de 200 joueurs et joueuses défileront en quelques jours dans les nouvelles installations dès le 22 avril. Jouer l’ensemble de l’épreuve sur un seul site permettra d’améliorer la mobilité des participants, qui avait été identifiée comme un point d’amélioration à l’heure du bilan de la précédente édition.