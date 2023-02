La FGTB tord le cou à «certaines idées préconçues» sur le chômage (wallon)

Limiter les allocations dans le temps, accentuer leur dégressivité, renforcer les contrôles et les sanctions… Tout cela permettrait-il de réduire le chômage, surtout au sud du pays ? La FGTB wallonne conteste, chiffres à l’appui, ces différentes positions.

Il y a un bashing anti-Wallons permanent et qui est fondé sur des informations inexactes », grogne Jean-François Tamellini. Et cela inquiète le secrétaire général de l’Interrégionale wallonne (IRW) de la FGTB car cela débouche sur des demandes de durcissement des sanctions à l’égard des chômeurs. Des « affirmations erronées » qui, « bien que contredites par des études et données statistiques », survivent aux démentis, déplore-t-il. Il a donc décidé « de tordre le cou à certains de ces coriaces canards ».

1