Poutine, Vandenbroucke… les images des chars provocateurs du carnaval d’Alost (vidéo)

Après deux années perturbées par la pandémie de covid, la ville d’Alost a retrouvé son célèbre carnaval. Jusqu’à mardi, c’est la fête dans la cité des « oignons », en Flandre-Orientale.

Le carnaval d’Alost n’a pas manqué de faire l’actualité ces dernières années. Vu sa tradition de satire et de carnaval « politique » tournant en dérision les grands faits d’actualité et figures connues, ses chars ont pour habitude de ne pas laisser indifférent. La principale polémique de ces dernières années : les chars et déguisements caricaturant la communauté juive. Ce qui avait fait dire en 2020 au commissaire européen en charge de la Promotion du mode de vie européen et de la lutte contre l’antisémitisme, le Grec Margaritis Schinas, que le carnaval d’Alost était « une honte ».