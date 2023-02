A Stoumont, le camping Les Salins va être rayé de la carte ce 28 février

A La Lienne, dans l’entité de Stoumont, le camping Les Salins vit ses dernières heures. Pour le 28 février, il doit être totalement vidé. Une bonne semaine avant l’échéance, on est loin du compte. Par endroits, quelques planches et autres vestiges de campeurs témoignent qu’une caravane occupait auparavant l’espace. Un peu plus loin, non sans difficultés, un duo de Polonais tente de faire monter un mobilhome sur un camion pour lui donner une seconde vie un peu plus à l’est. Ailleurs, c’est la désolation. Les lieux ont été désertés. De nombreuses caravanes ont été abandonnées par leurs propriétaires. Pourtant, jusqu’il y a peu, les campeurs pensaient que la vie allait reprendre normalement après les inondations de juillet 2021.