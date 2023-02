Neymar, la malédiction acte 17

On a enfin revu le grand Neymar ! Aussi terne depuis le début de l’année qu’il avait été brillant avant la Coupe du monde, le Brésilien a crevé l’écran, dimanche face à Lille, lançant Mbappé vers un premier but stratosphérique (petit pont du génie français sur un défenseur avant de battre le gardien nordiste) puis se chargeant lui-même du 2-0 à la 17e minute. Le problème, c’est qu’une fois de plus, le show s’est terminé en drame, Neymar étant évacué en civière, et en larmes, à la 51e, parce que sa cheville droite avait tourné suite à un contact a priori anodin avec Benjamin André.