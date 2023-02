Charles Michel à Vladimir Poutine: «Rentre chez toi, les Russes doivent rentrer chez eux»

Les prochaines semaines pourraient être « décisives sur le plan militaire et donc sur le plan politique », alerte Charles Michel. Le président du Conseil européen ne se prononce pas aujourd’hui ouvertement sur la livraison d’avions de chasse à l’Ukraine. Mais « on a compris mon état d’esprit général », lâche-t-il. Le patron du cénacle des chefs d’Etat ou de gouvernement des pays de l’Union européenne se félicite aussi du maintien de l’unité des Vingt-Sept, éprouvée par un an de combats inouïs. « Chaque fois, on a pris ces décisions sans trembler, sans être intimidés. »