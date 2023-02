Le Festival Anima, c’est (aussi) pour les enfants

Du côté de Flagey, le credo n’a pas dévié d’un iota : « Anima reste le festival de tous les publics et porte une attention particulière à la jeunesse. » D’où une sélection « kids » qui compte cette année onze longs-métrages, dont cinq en avant-première, qui s’est ouverte ce samedi avec Un amour de cochon, par Mascha Halberstad, et « offrira le meilleur du court-métrage grâce à neuf nouveaux programmes confectionnés sur mesure pour chaque tranche d’âge ». En l’occurrence : les 3/4 ans, les 5/6 ans, les 7/8 ans, les 10 ans et plus.