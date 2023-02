Guerre en Ukraine: «La désinformation du Kremlin va comme un gant à la Bulgarie»

Goran Georgiev est analyste au Centre pour l’étude de la démocratie à Sofia. Depuis dix ans, le CSD étudie la menace hybride russe. Son constat est sans appel : « La Russie a lancé une guerre d’informations contre ses opposants, les pays occidentaux, et c’est en Bulgarie qu’elle a été la plus intense et la plus efficace. Cela a commencé avant l’annexion de la Crimée. »

Comment opère-t-elle ?