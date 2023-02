Steven Alzate: «Le Standard un giant killer? Ce club doit faire partie des géants!»

Auteur d’un joli but à l’Union, le médian anglo-colombien confirme que le top 4 est plus que jamais l’ambition des Rouches.

Au fil des semaines, il monte en puissance et s’impose comme le patron du milieu de terrain ou, plus justement, comme son métronome. Celui qui fluidifie les liaisons entre les secteurs de jeu, « nettoie » les phases compliquées, fluidifie la circulation, aide ses équipiers à trouver le juste ton. L’Anglo-colombien Steven Alzate, auteur du deuxième but liégeois (« Un joli goal, d’instinct » souriait-il en zone mixte), a une fois de plus livré une prestation solide, apportant beaucoup de stabilité au jeu des Rouches aux côtés d’un Gojko Cimirot dont le foot, naturellement plus défensif, offre une sécurité accrue à l’ensemble de l’équipe.