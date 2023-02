Bruxelles: une boîte de nuit prend une étonnante mesure

Une interdiction qui est sur la table depuis un certain moment.

Au C12, une boîte de nuit située en plein cœur de Bruxelles, sous la gare Centrale, plus aucune photo ni aucun film ne peuvent être réalisés pendant les soirées par les fêtards, a déclaré le responsable de la communication du lieu, Koen Galle, rapporte Bruzz.

Toute personne entrant dans la boîte doit ainsi recouvrir la caméra de son smartphone d’un sticker.

Cette interdiction est sur la table depuis est certain temps et est désormais effective : le club estime qu’une soirée dans ses locaux doit être vécue ensemble et qu’il faut profiter du moment (sous-entendu : pas à travers l’écran d’un téléphone).