Sean Penn: «Les Ukrainiens sont les Beatles d’aujourd’hui»

Avec « Superpower », Sean Penn réaffirme son soutien pour l’Ukraine… et livre un documentaire autocentré, didactique mais manquant cruellement de relief.

Envoyée spéciale à Berlin

Le projet avait déjà fait parler de lui il y a presque un an jour pour jour : aux premières heures de l’invasion russe en Ukraine, Sean Penn se trouvait à Kiev. Et c’est à pied, après avoir abandonné sa voiture, qu’il avait fui le pays par la frontière polonaise quelques jours plus tard, à l’image de ce que montraient des photos publiées sur les réseaux sociaux notamment.

L’acteur n’était pas sur le sol ukrainien par hasard, mais bien dans le but de réaliser un documentaire sur Volodymyr Zelensky, président hors-norme, issu du monde du spectacle. Un projet remontant à 2021, dont le résultat, un film de deux heures intitulé Superpower, a été dévoilé ce week-end lors de la 73e Berlinale.