Stéphane Breda juge l’arbitrage de Courtrai-Anderlecht: «Zéro penalty pour Courtrai»

Les Courtraisiens ont réclamé deux penalties : à la 43e minute pour une poussée du bras de Debast sur Messoudi, et à la 92e pour la même phase opposant Diawara à Selemani. Nathan Verboomen n’a rien sifflé et le VAR n’est pas intervenu. Stéphane Bréda, notre consultant, est d’accord avec le corps arbitral : « Dans les deux cas, c’est trop léger pour être sifflé. Dans les instructions aux arbitres, il est demandé de voir si la faute influence vraiment le jeu et si l’attaquant n’en rajoute pas, ce qui est nettement le cas sur la deuxième phase. Franchement, je trouve que les deux décisions sont excellentes. Nathan Verboomen a d’ailleurs livré une excellente prestation. »