France: grave collision entre une voiture et un minibus

Une collision entre une voiture et un minibus a fait seize blessés, dont six enfants, ce dimanche matin à la sortie d’Ugine (Savoie), en direction d’Annecy. Le choc entre les deux véhicules a eu lieu « en pleine ligne droite », rapporte Le Dauphiné Libéré, et relaye La Voix du Nord. Parmi les blessés, deux le sont grièvement mais aucun pronostic vital n’est engagé. Les victimes de cet accident ont été transportées dans les hôpitaux de Grenoble, Chambéry et Albertville.

La voiture, avec cinq Britanniques à son bord, a percuté quasiment de pleine face un minibus transportant une dizaine de touristes britanniques. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés, ainsi que des gendarmes.