Le manque de réalisme offensif, fil rouge de la semaine anderlechtoise

Si le Sporting d’Anderlecht termine la phase classique dans le top 8 pour un point, il faudra se souvenir de l’égalisation rocambolesque de Murillo à Courtrai. Dans un énième sprint vers l’avant, le Panaméen a profité d’une incompréhension entre D’Haene et Vandenberghe. Le défenseur courtraisien a touché le ballon alors que son gardien était venu à sa rencontre. Murillo a profité de l’aubaine pour offrir un point à son équipe. Dans un moment où son équipe pataugeait et ne parvenait pas à se remettre d’un double uppercut subi en dix minutes. L’égalisation de Kadri sur une phase commençant par un corner du… RSCA et le 2-1 d’un Silva libre de tout marquage au terme d’une période de domination de Courtrai.