Amir Murillo après le partage d’Anderlecht contre Courtrai: «Pour revenir avec les trois points, nous aurions dû évoluer à un meilleur niveau»

Le back droit panaméen du Sporting ne parvenait pas à savoir s’il devait regarder la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine au coup de sifflet final. « Je suis franchement partagé : après un bon début de rencontre de notre part, Courtrai a été meilleur que nous par la suite », résumait Michael Murillo. « En fin de compte, nous parvenons à prendre un point et c’est toujours préférable à une défaite. Pour revenir avec les trois points, nous aurions dû évoluer à un meilleur niveau, être plus patient en possession de balle et concrétiser nos occasions. »

Le mérite du partage revient au jusqu’au-boutisme de Murillo sur une phase qui semblait anodine entre le capitaine courtraisien et son gardien. « J’ai eu un peu de réussite… mais mon but n’est pas le fruit du hasard non plus », certifie-t-il. « Je suis allé au pressing parce que j’ai senti que quelque chose pouvait se produire. Si je mets mon adversaire sous pression c’est avec l’intention de gagner le ballon… et je l’ai fait ! Mais pour le même prix, c’est moi qui aurais quand même pu être le dindon de la farce sur cette phase. Le ballon s’écarte un peu de mon pied et j’ai vraiment eu peur de rater l’aubaine l’espace d’un instant ! Mais c’est indéniable que mon but est important. J’ai eu raison de presser. »

« Manque de fraîcheur »

Les fatigues européennes peuvent expliquer les deux visages montrés par Anderlecht au stade des Éperons d’Or. « Oui, je sais que revenir de Bulgarie n’est pas le pire voyage pour un gars comme moi qui doit parfois revenir du Panama. Mais notre noyau n’est pas si large que cela et rejouer 3 jours après Ludogorets, quand tu manques un peu de fraîcheur et que tu as en face de toi des mecs motivés devant leur public, ce n’est pas simple. C’est sûr que nous aurions voulu être dans le Top 8 après ce match, ne pas avoir perdu est déjà une bonne chose. »