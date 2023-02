La fin de Scott Parker à Bruges serait-elle déjà écrite à l’encre noire?

Après avoir totalement foiré sa grande première en Ligue des champions sur le plan tactique puis avoir éprouvé la quadrature du cercle dans le derby brugeois (2-2) dimanche après-midi, Scott Parker « déguste sévère » et se fait déjà « dégommer grave », comme on dit. Le dandy de la rive droite de la Tamise est même, paraît-il, en train de s’étrangler avec sa cravate. Six semaines après son arrivée, l’empreinte qu’il entendait poser sur le Club Bruges en traversant la Manche se résume jusqu’ici à des aller et retour sur le catwalk de la zone neutre.