Remco Evenepoel: «Si je ne gagne qu’une seule course en 2023, et donc le Giro, je serais un homme comblé»

Après deux semaines d’entraînement en Espagne où il réside désormais sur la Costa Blanca, Remco Evenepoel aborde sa deuxième course de l’année dans des conditions climatiques optimales puisque, après l’Argentine et son été en pente douce, le voici au Tour des Émirats Arabes Unis, une épreuve qu’il connaît car en 2019, alors qu’il venait de fêter ses 19 ans, le Brabançon y avait disputé sa deuxième course chez les professionnels.

Il n’en conserva pas un souvenir impérissable. « J’étais tombé lors de la quatrième étape et j’avais été blessé au bras. Ce n’était pas trop grave mais dans la perspective de mes ambitions au Giro, pas question de se casser un bras ici ! »