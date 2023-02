Le pire n’est pas nécessairement toujours à craindre

Avec les indexations et les aides gouvernementales, les ménages belges ont retrouvé un meilleur niveau de vie.

Le pire n’est pas une situation à subir pour l’éternité : primo parce qu’il ne dure pas toujours, et secundo parce que nous pouvons lutter contre lui ou l’empêcher de s’éterniser. Cet adage positif n’est pas le fait de tempéraments positifs ou naïfs, mais se vérifie sous nos yeux quand on suit l’impact de la crise énergétique née notamment de la guerre en Ukraine.

En septembre dernier, la rentrée s’était faite sous le coup d’une angoisse majeure pour la plupart des agents économiques et sociaux : l’explosion des prix énergétiques, couplée à l’arrivée de l’hiver avait de quoi mettre à genoux salariés, pensionnés, allocataires sociaux, indépendants et entreprises de toutes tailles. Chacun recevait soudain des factures hallucinantes de gaz et d’électricité. Pour beaucoup, c’était soit l’incapacité de payer, soit la nécessité de couper dans les dépenses tous azimuts.