Des Cheetahs aux griffes élimées

Aux championnats de Belgique, dans une finale du 400 m féminin trop brouillonne, les relayeuses n’ont pu améliorer leur meilleur temps et se sont fait coiffer sur le fil pour la qualification pour l’Euro indoor.

Les championnats de Belgique en salle ne réussissent pas toujours aux Belgian Cheetahs. Il y a deux ans, à Louvain-la-Neuve, celles-ci avaient perdu leur qualification pour l’Euro indoor de Torun sur le fil, se faisant coiffer à distance, dans leur championnat national respectif, par les Allemandes et les Italiennes dans une course où les places sont, il est vrai, très chères puisque seules six équipes nationales disputent le 4 x 400 m lors du rendez-vous continental.