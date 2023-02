Guerre en Ukraine: l’Europe et l’Otan? Ou la Russie? La Bulgarie se déchire

Les citoyens bulgares sont divisés, entre leur rêve européen et leur nostalgie russe… Le pays est gangrené par la corruption, fragilisé par l’instabilité politique. Un boulevard pour le Kremlin et sa guerre d’influence.

Envoyée spéciale à Varna (Bulgarie)

Pas une âme au Shisha Heaven, guichet fermé au Retro Club Cabaret, accueil frais au Beach Bar menthol… En ce dimanche frisquet de février, Varna n’a plus rien de cette « cité qui ne dort jamais ». La barrière de complexes hôteliers « enchanteurs », avec vue sur la mer Noire, ne cherche plus à dissimuler son béton lézardé ni ses piscines craquelées. C’est l’hiver, la crise économique, la guerre surtout. Les Russes ne viennent plus, les autres moins. Et les Ukrainiens, un temps réfugiés dans la plus grande cité balnéaire de Bulgarie, sont repartis. Restent les chats, ni farouches ni faméliques, qui règnent en pachas, de la plage aux thermes romains. Quelques habitants en balade digestive sur le boulevard George Georgiev, coincé entre le Jardin maritime et les palaces au mieux endormis, au pire faillis.