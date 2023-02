Golf: Thomas Pieters préfère les pétrodollars à l’euro

L’Anversois de 31 ans a décidé de rejoindre le LIV Golf, championnat saoudien aux dotations somptuaires. Et d’ainsi s’éloigner des circuits européen et américain. En plus de se priver de Ryder Cup !

Son nom n’apparaît certes pas encore sur la liste des joueurs qui ont rejoint LIV Golf, parmi lesquels on retrouve notamment quelques cadors comme Sergio Garcia, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Bubba Watson, Lee Westwood, Ian Poulter, Graeme McDowell ou encore Henrik Stenson. Son entourage n’a pas non plus répondu à nos demandes de confirmation, ensuite venue à d’autres sources. Et notamment par le quotidien britannique The Telegraph qui annonçait dans ses éditions du week-end que Thomas Pieters (31 ans) allait rejoindre le LIV Golf, compétition dissidente des circuits américain et européen créée à coups de centaines de millions de pétro-dollars par les Saoudiens, et emmenée par le non moins prestigieux Greg Norman.

Simple saute d’humeur de l’Anversois, quelques jours après avoir exprimé sur Tweeter sa frustration de ne pas avoir été retenu pour disputer le Genesis Invitational sur le PGA Tour américain ? Ou plutôt confirmation de ce qu’on attendait de lui depuis un moment déjà ?