Romelu Lukaku, Roméo Lavia, Koen Casteels… Notre top 3 et flop 3 des Diables rouges de ce week-end

Notre top 3

1. Romelu Lukaku buteur, six mois plus tard

Romelu Lukaku attendait ça depuis très très longtemps. Absent pendant presque toute la première moitié de la saison avec l’Inter, le Diable rouge a fait trembler les filets face à Udinese.

Big Rom s’y est repris à deux fois pour marquer son penalty, ayant eu le droit de retirer après un premier envoi capté par le gardien. Le VAR a signalé qu’un défenseur de l’Udinese était entré trop tôt dans la surface de réparation.

Même si ce n’est que sur penalty, l’attaquant belge va sans conteste reprendre confiance en lui. Ce qui arrive à un très bon moment pour lui, mais aussi pour l’Inter qui doit affronter Porto ce mercredi en Ligue des champions.

2. Roméo Lavia impressionne encore

À Stamford Bridge samedi, ce ne sont pas les stars de Chelsea qui ont brillé mais plutôt Roméo Lavia du côté de Southampton. Le jeune milieu de 19 ans poursuit sa montée en puissance et s’est montré impressionnant face aux Blues.

Il n’a peut-être pas inscrit le but victorieux, qui est venu sur un superbe coup franc de James Ward-Prowse, mais Lavia était un élément indispensable à ce succès, aussi bien défensivement que dans la création offensive.

3. Thibaut Courtois de retour, avec un cap de franchi

Nouvelle clean-sheet pour Thibaut Courtois, qui a retrouvé sa place entre les perches au Real Madrid. Face à Osasuna, le portier belge n’a pas eu à se retourner et a vu son équipe s’imposer 0-2. Une victoire qui est la 100e du Diable rouge sous le maillot madrilène.

Notre flop 3

1. Les Diables de Leicester toujours en difficulté

Fin de (courte) série pour Leicester. Après avoir enchaîné deux victoires en championnat (sur trois depuis le début de saison), les Foxes sont tombés sur bien plus fort à Manchester United. Wout Faes et Timothy Castagne ont joué toute la rencontre, tandis que Youri Tielemans (59e) et Dennis Praet (75e) sont montés au jeu, sans vraiment imposer leur patte dans ce match.

Résultat, Leicester enregistre une 13e défaite en 23 matches et occupe la 14e place du classement, à quatre points de la zone de relégation.

2. Une 200e ratée pour Koen Casteels

Ce n’est probablement pas comme ça qu’il aurait voulu célébrer sa 200e avec Wolfsburg. Koen Casteels a vu ses filets trembler à trois reprises contre Leipzig lors de la 21e journée de Bundesliga. C’est la troisième défaite en quatre matches pour l’équipe de Casteels et de Sebastiaan Bornauw.

Après 200 matchs joués avec le club depuis 2014 dans l’élite du football allemand, Casteels a encaissé 267 buts et gardé à 66 reprises ses cages inviolées.

3. Kevin De Bruyne loupe le coche avec Manchester City

Brillant en semaine avec un but et un assist contre le leader Arsenal, Kevin De Bruyne était bien moins fringant à Nottingham Forest. Le Diable rouge n’a pas pu mener Manchester City à la victoire, les Skyblues étant contraint au partage 1-1 après l’égalisation de Chris Wood à la 84e.