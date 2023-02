Nafi Thiam défendra son titre à l’Euro en salle d’Istanbul

Après avoir annoncé, à la surprise générale, au début du mois d’octobre dernier qu’elle se séparait de son entraîneur Roger Lespagnard après 14 ans de bons et loyaux services pour rejoindre Michael Van der Plaetsen, Thiam s’était réfugiée dès le début du mois de novembre dans le travail, en Afrique du Sud, et dans le silence. Les seules infos « athlétiques » que l’on avait d’elle étaient des séances filmées sur la piste de Stellenbosch où on la voyait sauter en hauteur, en longueur, franchir des haies et même lancer le javelot. « Nafi ne communiquera que quand elle aura quelque chose à dire », répondaient inlassablement ses managers quand on cherchait à en savoir plus sur l’évolution de cette nouvelle collaboration et sur l’éventualité qu’elle aille à Istanbul. Tout juste avait-on compris qu’elle ne s’y rendrait pas pour s’aligner en hauteur, discipline pour laquelle elle était également qualifiée.

La nouvelle est enfin tombée ce lundi matin, le jour de clôture des inscriptions pour l’Euro en salle d’Istanbul (2-5 mars), via ses réseaux sociaux. Nafi Thiam, qui y était invitée après ses résultats de l’été dernier – le titre mondial à Eugene et le titre européen à Munich en heptathlon – a décidé de prendre part à la principale compétition de l’hiver où elle défendra son titre continental au pentathlon conquis il y a deux ans à Torun.

Ce lundi matin, elle a donc fait savoir qu’elle en serait, « curieuse de voir où j’en suis à cette période de l’année après ces mois de travail. » « Donc, avec l’ambition de toujours m’améliorer, j’ai décidé de prendre part au pentathlon des championnats d’Europe indoor à Istanbul. Ce sera une bonne occasion de tester ma forme et d’enregistrer de précieuses indications en vue de la saison en plein air. Je suis heureuse de constater que ces quelques mois d’entraînement (…) ont été à la fois amusants et révélateurs pour moi. Je ne me rendrai pas à l’Ataköy Arena avec une préparation spécifique pour un pentathlon en salle à l’heure où je suis encore en train, durant cette saison de changement, de m’adapter à un nouveau régime d’entraînement. Mais je suis très fière du travail que j’ai accompli et je suis impatiente de voir comment il se traduit dans mes courses, mes sauts et mes jets. »

Le test sera d’autant plus particulier que, pour la première fois de sa carrière, Nafi Thiam se rendra à un grand championnat indoor en pentathlon sans aucune compétition de préparation derrière elle. Tant en 2013 (Euro en salle de Göteborg), qu’en 2015 (Euro en salle de Prague), 2017 (Euro en salle de Belgrade) et 2021 (Euro en salle de Torun), elle s’était toujours testée au moins une fois avant de se décider à s’aligner. Lors de ce dernier championnat, elle s’était également déterminée en dernière minute après avoir loupé les championnats de Belgique en raison d’un test Covid faussement positif. Cela ne l’avait pas empêchée de s’y imposer avec un total de 4.904 pts, un nouveau record personnel et, à l’époque, un nouveau record de Belgique.