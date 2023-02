Jakub Jankto ovationné par les supporters pour son premier match depuis son coming out (vidéo)

L’image est forte : Jakub Jankto ovationné lors de sa montée au jeu dimanche soir. Si l’international tchèque a été chaleureusement applaudi par les supporters du Sparta Prague, c’est parce qu’il jouait son premier match depuis son coming out.

La semaine dernière, Jankto révélait son homosexualité en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux. « Comme tout le monde, je veux aussi vivre ma vie sans peur, ni violence, mais avec amour et liberté. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher », a-t-il déclaré.

En entrant sur le terrain à la 70e face à Jablonec, le joueur de 27 ans prêté par Getafe a reçu les applaudissements nourris du stade avant que le public ne scande son nom.