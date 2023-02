Témoignages: «A Forest, on m’a dit: Rappelez dans un an pour vous inscrire»

Il y a évidemment le casse-tête du quotidien. Vivre à six dans 40 mètres carrés, ça complique tout : les devoirs, le sommeil, les loisirs…

« Mais, franchement, ce n’est pas, ce n’est plus le pire pour nous », explique Shoshana*, installée avec sa famille à Anderlecht depuis 2015. « Par chance, le propriétaire nous a acceptés par l’intermédiaire d’une connaissance. Mon mari est ouvrier, je suis maman à la maison. Avec deux petits bouts, on a déjà galéré. Avec quatre et un revenu, c’est non partout. On est coincés. » Dans la chambre des enfants, un lit superposé : la grande dort au dessus, les deux plus jeunes partagent un lit, le bébé dans un couffin.