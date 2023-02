Affaire Maddie McCann: une jeune femme prétend être la petite fille disparue

Madeleine McCann, aussitôt désignée par la presse britannique sous le surnom de « Maddie », a disparu le 3 mai 2007, peu avant son quatrième anniversaire, à Praia da Luz, une station balnéaire de la région de l’Algarve, où elle se trouvait en vacances avec sa famille.

Sa disparition a donné lieu à une exceptionnelle campagne internationale menée par ses parents pour essayer de la retrouver. Les photos de la petite Maddie, avec ses cheveux châtain clair et ses grands yeux clairs, avaient alors fait le tour du monde.

Il y a désormais du nouveau dans l’affaire. Une adolescente prétend être Madeleine McCann. Elle demande un test ADN pour le vérifier. Un test ADN que les parents ont accepté, selon elle.

C’est sur sa page Instagram @iammadeleinemccan que cette jeune femme de 21 ans s’exprime. « Aidez-moi, j’ai besoin de parler à Kate et Gerry McCann. Je pense que je pourrais être Madeleine. » Ce compte est agrémenté par des montages photo pour comparer son physique avec celui des parents McCann.

Voici un passage de ce qu’elle exprime sur les réseaux : « Je ne me souviens de pratiquement rien de mon enfance, y compris lorsque j’étais déjà un peu plus âgée. J’ai un syndrome d’amnésie post-traumatique. J’étais la victime d’une pédophile allemand. De manière générale, je n’ai jamais pensé que mes parents ne puissent pas être Kate et Gerry McCann. Mais les conséquences de mon traumatisme m’ont empêchée de fonctionner “normalement”. Et fin 2018, je me suis retrouvée dans un service de psychiatrie pour enfants et adolescents. C’est là que j’ai commencé une thérapie. Avant cela j’ai vu différents psychologues, mais je ne m’en souviens presque pas. »

Elle évoque des souvenirs de vacances dans un endroit chaud, où il y avait « la plage et des appartements blancs, ou très clairs ». « Je ne me souviens pas de ma famille dans ce souvenir. » Elle affirme avoir échangé avec son institutrice d’école maternelle, qui lui a raconté qu’elle avait rejoint la classe en septembre 2007.