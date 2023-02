Non reconnu par l’ONU et surveillé de près par la Chine, Taïwan sait se faire des amis

Mohamed Hagi a un emploi peu banal : il est ambassadeur d’un pays non reconnu par l’ONU, le Somaliland, dans un pays qui est dans la même situation, Taïwan. Voilà un peu plus de deux ans que ces deux entités ont noué des liens officiels. « Nous partageons des valeurs, comme la démocratie et le libre marché », explique M. Hagi dans son petit bureau d’un quartier cossu de Taïpei. « Ce que nous montre Taïwan, c’est que même sans reconnaissance officielle, il est possible pour un peuple de faire de grandes choses et d’avoir une économie prospère. »