Bruno De Wulf (Confédération des betteraviers): «Sans néonicotinoïdes, les rendements subissent une perte jusqu’à 70%»

La filière de la betterave sucrière est en proie actuellement à bien des questions et des inquiétudes, en Belgique et chez nos voisins, eux aussi gros producteurs. Le 8 février dernier, les agriculteurs français, dont une majorité de producteurs-planteurs de betteraves, ont envahi Paris pour clamer leur mécontentement. En cause, l’interdiction définitive de l’utilisation des néonicotinoïdes sur les semences de betteraves, destinées à combattre le puceron responsable de la jaunisse jaune. Décrétée le 19 janvier par la Cour de justice de l’Union européenne, cette interdiction était est de mise depuis quatre ans, mais des dérogations étaient permises. Ce n’est plus le cas. Le point avec Bruno De Wulf, secrétaire général de la Confédération des betteraviers belges (CBB).