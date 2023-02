Le défenseur de Chelsea Cesar Azpilicueta donne de ses nouvelles après son terrible choc à la tête (vidéo)

On avait quitté Cesar Azpilicueta samedi sur civière et sous oxygène suite à un violent choc à la tête lors de Chelsea – Cesar Azpilicueta. Dimanche, le défenseur des Blues a donné de ses nouvelles et elles sont plutôt rassurantes.

Sur les réseaux sociaux, Azpilicueta a posté une photo de lui, pouce en l’air et souriant. « Merci à tous pour votre amour et vos messages de soutien », écrit-il. « Ma famille et moi tenons à remercier tous ceux qui se sont occupés de moi depuis l’incident. Du staff médical de Chelsea, aux coéquipiers et adversaires, à l’hôpital et à tous les membres du personnel et médecins : un énorme merci du fond du cœur. Maintenant, place à la récupération et je vous revois bientôt sur le terrain ! »