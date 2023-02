Andreï Kourkov: «Poutine veut détruire l’identité ukrainienne»

Andreï Kourkov est sans doute l’écrivain ukrainien le plus connu. En francophonie en tout cas, ses romans comme Le Pingouin, Le dernier amour du président ou Les abeilles grises et son Journal de Maïdan ont captivé les lecteurs. Son dernier roman, L’oreille de Kiev, vient de paraître en français et parle des relations difficiles entre l’Ukraine et son grand voisin, la Russie, déjà en 1919. Kiev vient d’être conquise par l’Armée rouge et les bolcheviks, la guerre civile fait rage. C’est une époque incroyable et qui résonne, évidemment, avec les événements actuels. Pour le moment, Andreï Kourkov parcourt le monde, en Europe, en Amérique latine, aux Etats-Unis, pour parler de l’Ukraine. Lors de cette interview, réalisée par Zoom au début du mois de février, il était à Stanford, en Californie.