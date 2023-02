Salles de vente: un bestiaire pour l’hiver

Horta, vente d’art et d’antiquités le lundi 27 à 19 h (du lot 1 au lot 250) et mardi 28 à 19 h (du lot 251 au lot 500). Exposition les 22 et 23 février de 10 à 12 h et de 14 à 17 h et les 24, 25 et 26 février de 10 à 19 h. Avenue de Roodebeek 70-74, 1030 Bruxelles. www.horta.be