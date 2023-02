Logement social à Bruxelles: entre 7 et 19 ans d’attente pour les ménages inscrits

Vous savez, c’est très frustrant pour nous. Les gens viennent nous voir, ils sont dans des situations catastrophiques : mal logés, mal chauffés, entassés les uns sur les autres… Et je n’ai souvent rien de concret à leur proposer. » Cette travailleuse sociale dit être débordée. Le son de cloche est le même dans toutes les associations luttant pour le droit au logement à Bruxelles : on manque de temps, de têtes pour écouter, surtout de solutions à apporter pour répondre à l’urgence. « Le logement, c’est la base, le pilier sur lequel tout se construit pourtant. »

En Région bruxelloise, 62 % des ménages sont locataires, un pourcentage sensiblement plus élevé qu’au nord (26 %) et au sud du pays (34 %). Le loyer médian est également plus cher (750 euros) et il a progressé d’environ 30 % entre 2004 et 2020. La population bruxelloise, au sein de laquelle de très forts écarts de richesse cohabitent, est aussi globalement plus pauvre qu’ailleurs dans le pays.