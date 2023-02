La question éco: la mondialisation a-t-elle réduit la pauvreté dans le monde?

L’extrême pauvreté a cessé de reculer. Ainsi, en 2020, la pandémie de covid a fait basculer, selon la Banque mondiale, 700 millions de personnes sous le seuil international de pauvreté, fixé à 2,15 dollars par jour (1). L’envolée des prix de l’énergie et des matières premières notamment agricoles, dès avant l’invasion russe de l’Ukraine, et le ralentissement consécutif de la croissance mondiale devrait se traduire par une nouvelle détérioration de la situation des plus pauvres en 2021 et 2022.

On retiendra donc que des chocs exceptionnels, et pour partie exogènes, ont stoppé – supposons-le : temporairement – la tendance, qui ne s’était pas démentie pendant près de trente ans, à l’éradication de la pauvreté dans le monde.