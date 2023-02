La police lance un avis de recherche après une disparition inquiétante

La police a lancé un avis de recherche dimanche en raison d’une disparition inquiétante.

Samedi 18 février, Pascal Matanda, un homme âgé de 65 ans, a quitté sa résidence anversoise. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Sur son site internet, la police a livré quelques informations. «Monsieur Matanda mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a les cheveux noirs/gris et porte un bouc. Il a la nationalité française et s’exprime difficilement en néerlandais.»

« Au moment de sa disparition il portait probablement une veste noire, un jean bleu et des baskets grises ».

L’homme peut paraître confus et désorienté.