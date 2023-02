Drogue, argent liquide: la police de Bruxelles fait une saisie impressionnante (photos)

Le juge d’instruction de Bruges a mis sous mandat d’arrêt deux hommes soupçonnés de trafic de cocaïne, indique lundi la police d’Ostende. Près de 3 kilos de cocaïne et plus de 42.000 euros ont été saisis lors de perquisitions dans la ville côtière.

La section anti-drogue de la police locale enquêtait depuis un moment sur un potentiel trafiquant de drogue. Deux perquisitions ont été ainsi effectuées jeudi dans le quartier de Mariakerke, au cours desquelles la police a saisi pas moins de 2,87 kilogrammes de cocaïne et plus de 42.000 euros en espèces. Avec une valeur marchande avoisinant les 140.000 euros, il s’agit, selon la police, de l’une des plus importantes saisies de cocaïne de ces dernières années à Ostende.

Au cours de la première perquisition, quatre hommes ont été appréhendés. Parmi ceux-ci, deux suspects semblaient pouvoir être liés à l’enquête sur le trafic de drogue. Deux hommes respectivement âgés de 25 et 32 ans ont été arrêtés, puis présentés au juge d’instruction, qui a alors décidé de les mettre sous mandat d’arrêt. La chambre du conseil de Bruges décidera mardi du maintien en détention des suspects.