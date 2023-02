L’Afsca rappelle trois produits vendus dans plusieurs grandes surfaces

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire rappelle ce lundi plusieurs produits vendus dans des grandes surfaces. Voici les produits concernés.

L’Afsca demande de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.

Différents sirops (600ml) de la marque Karvan Cévitam.

Différents sirops sont rappelés en raison de la présence possible de petits morceaux de plastique. « Dans certaines bouteilles, des morceaux de la couche protectrice située à l’intérieur peuvent se détacher et donc se retrouver dans votre boisson », indique l’Afsca sur son site internet.

Ce rappel concerne tous les produits dont la date de péremption est de septembre ou décembre 2023, et avant.

Bonbons des marques Bombay et Shalimar.

Ces produits sont rappelés en raison de la présence d’un Novel Food non autorisé et de la plante « noix de béte » interdite en Belgique. Ce rappelle concerne :

– Jumbo pack Sweet Supari de la marque Bombay

– Rasily Supari de la marque Shalimar

– Tulsi Meetha Pan Masala de la marque Shalimar

Toutes les dates de péremption et tous les lots sont concernés

Du pain d’épices rappelé

Albert Heijn retire de la vente quelques produits de la marque Peijnenburg et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de petits morceaux de plastique.

Il s’agit des références suivantes :

– « Peijnenburg ontbijtkoek glutenvrij » avec DDM 20/04/23

– « Peijnenburg ontbijtkoek glutenvrij parelkandij » avec DDM 04/05/23