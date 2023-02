Vinciane Despret: «Quand les gens parlent de leurs morts, on les traite de cinglés»

Ce jeudi soir, Bozar changera de salle, car ils et elles seront près de 500 à venir écouter Vinciane Despret, la philosophe liégeoise devenue une sorte de « soft gourou ». Connue au départ d’un petit cercle, longtemps considérée comme « à part » par certains pairs, cette femme qui a le savoir drôle, original et communicatif est une intellectuelle populaire, au sens de « qui parle aux gens, les écoute et les touche ». Tout cela en écrivant des livres sur les oiseaux, les animaux et puis sur les morts. Après Au bonheur des morts en 2015, voici Les Morts à l’œuvre.