Bruxelles: du nouveau sur le ring

Les opérations préparatoires aux travaux prévus sur deux ponts enjambant le ring de Bruxelles à hauteur de Hal commenceront ce mardi 21 février. Sont concernés le nouvel écoduc à construire et relié au Bois de Hal et le pont du Drasop percuté et endommagé par un camion en 2019 et inaccessible depuis au trafic motorisé.

Afin de pouvoir entamer les travaux, des arbres doivent être déracinés sur l’accotement aux deux endroits. Au Bois de Hal, les opérations commenceront ce 21 février. Sur le pont du Drasop, aucune date de début n’a encore été fixée mais les travaux auront lieu de toutes façons avant le début de la saison de reproduction, le 15 mars.

Le nouveau pont du Drasop aura deux voies pour piétons et cyclistes, de 2,5 mètres de large chacune. Une voie de 3 mètres de large pour les voitures est prévue au milieu de la route, les automobilistes devront traverser le pont à tour de rôle. Les travaux proprement dits sont prévus pour l’automne 2023. Le pont devant normalement être mis en service à l’été 2024.

Le nouvel écoduc du Bois de Hal remplacera le pont actuel sur la Vlasmarktdreef au-dessus du ring. En verdissant la voie, l’habitat des animaux peuplant le Bois de Hal sera beaucoup plus vaste et la biodiversité mieux protégée. L’écoduc ne sera pas seulement utilisé par les animaux, mais sera aussi accessible aux promeneurs et aux cyclistes. Les travaux d’aménagement du nouvel écoduc devraient commencer à la fin du printemps 2023 et se terminer en 2025.