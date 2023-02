La faute insolite réalisée en deuxième division anglaise: pour arrêter une contre-attaque, il… monte sur le dos de son adversaire (vidéo)

Tout bon défenseur le sait : parfois, quand un adversaire part seul en contre-attaque, il vaut mieux réaliser une faute, si possible le plus loin de ses cages, plutôt que de le laisser filer. Et, pour la santé du joueur adverse, l’idéal est toujours de faire ça de manière gentille comme, par exemple, avec un bon vieux tirage de maillot.

Toutefois, à l’occasion d’une rencontre de Championship, la deuxième division anglaise, Luke O’Nien, joueur de Sunderland, a trouvé un autre moyen d’annihiler l’offensive adverse. Un moyen assez insolite, il faut bien le reconnaître : le Britannique est tout simplement… monté sur le dos de son adversaire, qui venait de le prendre de vitesse.