Pro League: Anderlecht et Charleroi ont-ils leur place en Europe Playoffs?

Anderlecht : miser sur la dynamique, bien exploiter les recrues

À Courtrai, Anderlecht a manqué une première occasion d’intégrer le Top 8 pour la première fois depuis mi-septembre. Ce ne sera certainement pas la dernière. Les Mauves pourraient le faire dès la prochaine journée aux dépens du Cercle. « C’est notre objectif à long terme », a répété Brian Riemer après le partage ce dimanche. Une rencontre où il y avait autant les ingrédients pour convaincre d’un « happy end » que de redouter une saison se terminant fin avril. Le suspense tiendra sans doute jusque-là.

Oui car...

Une dynamique positive. À Courtrai, le Sporting a enregistré son cinquième match sans défaite avec un bilan de 11 sur 15. Cela a permis à Anderlecht de grappiller une grande partie de son retard sur le Top 8 (et sur un très hypothétique Top 4). Et surtout, on sent que le vent a tourné. Dimanche, il y a eu ce but « gag » de Murillo offert sur un plateau par le duo D’Haene-Vandenberghe. Quelques jours auparavant, c’est une sortie manquée de Verbruggen qui n’avait pas été sanctionnée par Saint-Trond. Sans oublier les buts contre leur camp de Mechele et Zorgane qui ont offert quatre points aux Mauves.